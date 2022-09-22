В Красноярске наказали отца, посадившего за руль 5-летнего сына. Стоп-кадр видео

В Красноярске наказали отца, который посадил за руль 5-летнего сына. Установили факт нарушения по видео, которое появилось в социальных сетях, в частности в паблике «Автохамы Красноярска»: мчит автомобиль по улицам краевого центра, за рулем мужчина, а у него на коленях ребенок.

Как оказалось, нарушитель – 33-летний житель Назарово. Даже удивился, что его наказывают, потому как не видит ничего плохого в своем поступке. С мужчиной провели профилактическую беседу, растолковали ему, почему он неправ. И выписали административный протокол, он должен будет заплатить штраф.

Теперь выдержки из ПДД: детей до 7 лет категорически нельзя перевозить в автомобиле без детских удерживающих устройств. С 7 до 12 лет перевозка на заднем сидении с использованием штатного ремня безопасности. На переднем пассажирском сидении дети до 12 лет должны перевозиться только в автокресле или с использованием бустера.