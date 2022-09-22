В Красноярске на линию выйдут 56 новых подаренных маршрутов. Фото: пресс-служба администрации города

Буквально пару дней назад стало известно, что в Красноярский край поступили 82 автобуса в рамках губернаторской программы. Новые, большие, комфортабельные. Они оборудованы системой безопасности, терминалами для безналичной оплаты, видеонаблюдением и апарелями для маломобильных граждан. И важно, что они имеют высокий экологический класс безопасности.

Решено 26 автобусов отправить в города и районы края, а 56 единиц передать краевому центру – для обновления устаревшего муниципального автопарка. Сейчас их ставят на регистрационный учет, после чего можно будет увидеть их на следующих маршрутах:

- №11: Молодежная – 3-я Дальневосточная

- №19: Причал (улица Давыдова) – Стела

- №52: ЛДК – Озеро-парк (Октябрьский)

- №55: Ж/д вокзал – поселок Цементников

- №87: Микрорайон Солнечный – Молодежная (улица Норильская)

- №95: Верхние Черемушки – ЛДК.