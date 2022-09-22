Губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание призывной комиссии. Фото: правительство края

Губернатор Александр Усс провел заседание региональной призывной комиссии по мобилизации граждан в Красноярском крае. Об этом официально сообщает пресс-служба правительства региона. Сегодня, 22 сентября, в заседании приняли участие представители силовых ведомств: военный комиссар края, прокурор, руководитель полиции, руководство других ведомств, замечтители губернатора.

Накануне Президент РФ подписал указ о проведении частичной мобилизацией. Задача комиссии – обеспечить выполнение поставленных главой государства задач. Александр Усс подчеркнул, что сибиряки всегда отличались патриотизмом, а Красноярский край – опорный регион страны при любых обстоятельствах.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего обращения сообщил, что студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции», — сказал Шойгу (подробнее).