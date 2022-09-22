В Красноярске возле автовокзала установили антипарковочные столбики. Фото: УДИБ

В Красноярске возле междугороднего автовокзала на Взлетке установили антипарковочные столбики. Зачем это нужно, рассказали специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Таким образом они стали бороться с автомобилистами, которые паркуют там свои машины на пешеходной зоне. Столбики не дадут заехать им на брусчатку.

В администрации города говорят: одна из главных задач – обеспечить безопасность пешеходов. И при этом предотвратить стихийные стоянки на тротуарах. Столбики выполнены по всем правилам, со светоотражающими элементами, чтобы в темноте их видели водители.

Добавим, что площадь на улице Аэровокзальной рядом с автовокзалом претерпела большие изменения, там поменяли схему движения, перенесли площадку для парковки частного авто и остановочные пункты, а центр площади стал зоной отдыха, со сквером и лавочками