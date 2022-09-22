Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 6:42

В Красноярске возле автовокзала установили антипарковочные столбики

Чтобы автомобилисты прекратили ставить там свои машины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске возле автовокзала установили антипарковочные столбики. Фото: УДИБ

В Красноярске возле автовокзала установили антипарковочные столбики. Фото: УДИБ

В Красноярске возле междугороднего автовокзала на Взлетке установили антипарковочные столбики. Зачем это нужно, рассказали специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Таким образом они стали бороться с автомобилистами, которые паркуют там свои машины на пешеходной зоне. Столбики не дадут заехать им на брусчатку.

В администрации города говорят: одна из главных задач – обеспечить безопасность пешеходов. И при этом предотвратить стихийные стоянки на тротуарах. Столбики выполнены по всем правилам, со светоотражающими элементами, чтобы в темноте их видели водители.

Добавим, что площадь на улице Аэровокзальной рядом с автовокзалом претерпела большие изменения, там поменяли схему движения, перенесли площадку для парковки частного авто и остановочные пункты, а центр площади стал зоной отдыха, со сквером и лавочками