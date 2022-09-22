В Туве должник напал с ножом на судебного пристава Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы, городе Кызыле, должник напал на судебного пристава-исполнителя. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ведомства. Гражданин не оплатил госпошлину, задолжав тем самым городскому бюджету более 32 тысяч рублей. Получив решение суда о принудительном взыскании всей суммы, два пристава отправились на квартиру к должнику, чтобы вручить ему уведомление.

Стук в дверь, выходит мужчина, в руках нож в ножнах. Увидел людей в погонах и тут же пригрозил им расправой. При этом вынул нож и сделал в сторону женщины-пристава шаг. Мог ли нанести удар? Никто не дает гарантии, что нет. И тогда второй пристав заслонил собой за коллегу, показал электрошокер. Должник услышал опасный сухой трест электрического разряда и отступил, сбежал в свою квартиру.

На этом для него дело не закончилось. Во-первых, у приставов механизмы, как взыскать задолженность (например, арестовать счета в банке). Во-вторых, сейчас действия гражданина проверяет следком, на него могут завести уголовное дело по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».