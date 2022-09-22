В окрестностях Норильска утонули мать и сын Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Служба спасения Красноярского края сообщает подробности трагедии, которая произошла накануне, 21 сентября, в окрестностях Норильска. Вечером на реке Норильской, между центральным районом города и Талнахом, перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Все были без спасательных жилетов. Спасатели сумели вытащить из воды двух мужчин, потом еще одного вызволили из беды очевидцы. Пострадавших увезли в больницу, где им оказывают помощь. Спустя время из воды достали тело женщины. Остается неизвестной судьба ее 25-летнего сына. Организованы поиски.

В КГКУ «Спасатель» добавили также, что продолжаются поиски 66-летнего жителя поселка Новокаргино (Енисейский район). Еще 18 августа он ушел в лес за грибами и ягодами. И до сих пор не вернулся. За этот период уже обследовано 10 километров лесного массива, 1,5 километра лесных дорог. Но пока безрезультатно.