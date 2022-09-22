В Норильске экс-заведующую аптекой подозревают в присвоении полумиллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске бывшую заведующую аптеки уличили в присвоении 498 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Крупную недостачу обнаружили во время инвентаризации. Делом занялись полицейские, которые выяснили, что к исчезновению денег причастна 32-летняя заведующая аптеки. Оказалось, что женщина в течение полугода забирала из сейфа наличку, которую тратила на авиабилеты и погашение долгов.

В ее отношении завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Женщину уволили с работы и отправили под подписку о невыезде.