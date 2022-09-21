В Красноярске пройдет чемпионат среди лесорубов

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске 21 и 22 сентября пройдут соревнования вальщиков леса. Лесорубы будут соревноваться в навыках рубки бревен на трассе «Красное кольцо». Сами соревнования проходят в рамках форума «Леса России».

– Конкурсанты продемонстрируют свои навыки в номинациях: «Операторы с бензомоторными пилами» и «Операторы машин». Они покажут свое мастерство в валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев, а также в эстафете. Операторы «Харвестера» и «Форвардера» выполнят упражнения по валке и раскряжевке дерева, погрузку-разгрузку бревен, – рассказали в красноярской мэрии.

Отметим, что на форум съехались более 600 участников практически из всех регионов России. Также Красноярск посетили делегации ДНР и ЛНР, Армении и Белоруссии.