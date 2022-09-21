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Общество21 сентября 2022 12:53

В Красноярске проверили на доступность для инвалидов новый виадук на Калинина

Его оборудовали лифтами и пандусами
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске протестировали новый виадук, построенный на улице Калинина. Эксперты проверили, смогут ли пользоваться им маломобильные граждане, и насколько это будет удобно. Чиновники пригласили на проверку члена Общественной палаты города Ольгу Шикунову, которая проехала по виадуку в инвалидной коляске.

Шикунова отметила, что колясочникам тяжело использовать аппарели из-за слишком высокого угла. В мэрии пояснили, что проблема в особенностях рельефа из-за которых спроектировать виадук как-то иначе было невозможно.

Аппарели виадука вообще предназначены для того, чтобы спускать с лестницы самокат или велосипед. Для инвалидов предусмотрены лифты с обоих сторон – они общественнице понравились. Шикунова отметила, что въезды в них сделаны почти идеально.