В Красноярске проверили на доступность для инвалидов новый виадук на Калинина

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске протестировали новый виадук, построенный на улице Калинина. Эксперты проверили, смогут ли пользоваться им маломобильные граждане, и насколько это будет удобно. Чиновники пригласили на проверку члена Общественной палаты города Ольгу Шикунову, которая проехала по виадуку в инвалидной коляске.

Шикунова отметила, что колясочникам тяжело использовать аппарели из-за слишком высокого угла. В мэрии пояснили, что проблема в особенностях рельефа из-за которых спроектировать виадук как-то иначе было невозможно.

Аппарели виадука вообще предназначены для того, чтобы спускать с лестницы самокат или велосипед. Для инвалидов предусмотрены лифты с обоих сторон – они общественнице понравились. Шикунова отметила, что въезды в них сделаны почти идеально.