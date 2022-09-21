Губернатор Красноярского края Александр Усс 22 сентября проведет заседание призывной комиссии

Александр Усс, губернатор Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вопросами частичной мобилизации будет заниматься региональная призывная комиссия. Ее возглавил губернатор Александр Усс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярского края.

Первое заседание призывной комиссии состоится уже завтра, 22 сентября 2022.

Согласно указу президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить призыв граждан на военную службу.

При этом частичной мобилизации подлежат не все категории граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Частичная мобилизация в России в 2022 году: кто имеет право на отсрочку, кого не призовут на службу

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего обращения сообщил, что студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции», — сказал Шойгу. (Подробнее)