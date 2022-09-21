В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 601 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

21 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 601 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 409 640 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 935 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 379 619 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 015 человек. Госпитализирован 101 человека.