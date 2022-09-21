В Ачинске мужчина пытался поджечь три автомобиля BMW припаркованных возле кафе

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

В Ачинске задержали мужчину, пытавшегося сжечь три автомобиля BMW, припаркованных возле одного из местных кафе. Как рассказали в пресс-службе МВД, к счастью, его вовремя остановили.

Все произошло около 7 утра 18 сентября. Неизвестный мужчина пришел с канистрой бензина на парковку к одному из местных заведений. Неторопливо начал обливать бензином 3 дорогущих иномарки BMW, стоимостью свыше 1,2 миллионов рублей.

К счастью, его действия заметили сотрудники кафе, они вызвали полицию и успели предотвратить поджог.

30-летний мужчина, пытавшийся спалить чужие машины, на допросе признался, что был пьян и не соображал, что творит. По какой причине ему вдруг взбрело в голову поджигать чужие авто – он пояснить не может.

Заведено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Расследование продолжается.