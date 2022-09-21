В сентябре спрос на детские умные часы вырос в шесть раз

Ажиотажный спрос на детские смарт-часы отметили и в розничной сети «МегаФон». Здесь пик покупательской активности пришелся на последний день лета и старт нового учебного года. По сравнению с теми же днями прошлого года, продажи умных часов для детей выросли в 7 раз, а средний чек поднялся на 15%. Аналитики компании связывают такой резкий всплеск продаж с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.

Примечательно, что в конце августа и начале сентября интерес к детским смарт-часам оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10%.

Отмечаются и особые требования к детскому гаджету – кроме возможности отслеживать местоположение ребёнка, родители хотят общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Л

Лидерами спроса по стране стали устройства от Elari, Jet, Aimoto и Huawei. 62% от всех продаж пришлось на жёлтые и розовые смарт-часы.

В Сибири родители также отдавали предпочтение моделям Elari и Jet, но при этом в выборе цвета разошлись с общероссийским трендом - повышенным спросом в нашем регионе пользуются черные часы.