Фото: Вячеслав Дюков

В Красноярске отменен концерт группы «Кис-Кис», который должен был состояться 4 октября в баре The Mods. Как сообщают Gornovosti со ссылкой на директора заведения, мероприятие не состоится по техническим причинам.

Отметим, что анонсы выступления музыкальной группы пропали со всех афиш концертов бара, но при этом в пабликах и на сайте нет информации об отмене. Билеты на мероприятие все еще можно купить.

Напомним, что «Кис-Кис» - популярная российская группа в жанре альтернативный рок, поп-панк. Исполнители завоевали известность благодаря альбому «Юность в стиле панк» и двум первым синглам «лбтд» и «молчи».