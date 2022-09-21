В Красноярске синоптики предсказывают мокрый снег с дождем в выходные

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске синоптики предсказывают мокрый снег с дождем на предстоящих выходных. По данным Gismeteo, первые зимние осадки начнут выпадать уже в это воскресенье, 25 сентября. В субботу дождя и снега не ожидается.

Средняя температура воздуха в субботу и воскресенье составит от +9 до +11 градусов. Вечером и ночью холоднее – от+3 до +5.

Напомним, что в Красноярск все-таки придет долгожданное «бабье лето» - правда всего лишь на один день. Днем 22 сентября температура воздуха прогреется до +23 градусов тепла. Правда солнца не будет, весь день будет пасмурно и небольшой ветер с порывами до 5 метров в секунду.

К вечеру температура за окном опустится до +18, а ночью и вовсе вернется к осенним значениям - +13..+11.

В пятницу, 23 сентября улучшений не будет, днем до +14 и небольшой дождь, а ночью всего +5…+8.