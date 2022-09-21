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Общество21 сентября 2022 2:18

В Красноярске прощаются с майором медицинской службы Виталием Басом

Провожать врача в последний путь будут 22 сентября в Зале прощаний по улице Ремесленная, 42/20
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прощаются с майором медицинской службы Виталием Басом. О кончине врача сообщила пресс-служба минздрава региона. Врач занимал должность заместителя начальника отдела мобилизационной работы и экстремальной медицины министерства здравоохранения Красноярского края.

Виталий Витальевич уроженец Красноярска. В 2001 году кончил Томский военно-медицинский институт по специальности «лечебное дело». Служил в Вооруженных силах РФ, работал в краевых учреждениях здравоохранения и администрации Красноярска. В минздрав пришел в 2013 году. Имел звание майор медицинской службы и классный чин Государственный советник Красноярского края 1 класса.

Прощание с Виталием Басом состоится 22 сентября с 13.00 до 13.30 в Зале прощаний по ул. Ремесленная, 42/20 (Бадалык). Погребение в 14.00