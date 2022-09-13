Красноярских пожарных обучают профессии летчиков-наблюдателей

Фото: Минлесхоз Красноярского края

Специалистов краевого Лесопожарного центра взялись переобучить на летчиков-наблюдателей. Четыре сотрудника получат новую профессию, причем впервые – не покидая домашний регион, в Авиационном учебном центре Шушенского района.

Курс обучения рассчитан на четыре месяца. Часть теоретических дисциплин будущие летчики уже изучили в онлайн-формате, сейчас же им предстоит на практике осваивать прыжки с парашютом и летные тренажеры.

– После завершения обучения они получат свидетельства летчика-наблюдателя. Следующий сезон им предстоит начать в паре с опытными летнабами. И только после отработки стажировки они смогут приступить к самостоятельной работе в новом качестве, – добавили в Минлесхозе.