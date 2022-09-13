Красноярцам предложили сыграть в очистку острова Молокова от мусора

Фото: мэрия Красноярска

Жителей Красноярска пригласили на игру «Зеленый десант». Суть мероприятия заключается в очистке острова Молокова от мусора: за собранный мусор «десантники» будут получать награды на пунктах приема.

Горожанам предложили зарегистрировать команды (от 2 до 5 человек) и посоревноваться в том, кто соберет больше мусора. Всем командам выдадут карту, на которой будут отмечены границы зоны и места пунктов-обменников.

Само мероприятие состоится в эту субботу, 17 сентября. В 10 утра на острове начнется регистрация участников, в 10:30 отряды зайдут на территорию.