В Эмиратах хотят открыть продажи красноярского варенья из шишек и кедрового кофе

Фото: правительство Красноярского края

В Объединенных Арабских Эмиратах вскоре могут начать продажи красноярского кофе и лакомств из Сибири. В Красноярск приехали бизнесмены из ОАЭ, которые проведут переговоры с местными предпринимателями. На встрече гостям показали сибирскую экзотику – мед, «сибирский» кофе, яблочные чипсы, варенье из шишек и другую продукцию.

– Экспорт в ОАЭ нам очень интересен, это огромный рынок. Я надеюсь, что гости достойно оценят нашу продукцию. Думаю, что они никогда не пробовали сосновые шишки в меду и, например, «сибирский» кофе, это такой кедровый напиток, – отметила директор ООО «Медовая компания» Ирина Бондарь.

Также на рынок ОАЭ рассчитывают выйти бренды, которые уже отметились на краевом и российском рынках. К примеру, свою продукцию представила «SIBERIA organic».

Примечательно, что это не последние переговоры в Красноярске. В октябре в город с подобными целями наведаются также бизнесмены из Монголии и Армении, а в ноябре – из Азербайджана и Турции.