Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участок Карла Маркса перекроют для строительства метро. Ранее власти уже сообщали о работах, которые планируется начать в районе площади Революции, и даже провели некоторую подготовку – например, демонтировали качели и лавочки. Сами работы начнутся уже завтра, 14 сентября.

Перекрывать будут участки дороги на Карла Маркса, но не целиком, а небольшими кусками. Рабочие будут заходить на участки не более 100 метров на двух полосах.

Работы обещают проводить только в дневное время. Закончить бурение планируется к 24 октября.