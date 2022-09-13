Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 12:45

В Красноярске участок Карла Маркса перекроют для строительства метро

Проезжую часть будут закрывать небольшими участками, чтобы не ограничивать проезд
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участок Карла Маркса перекроют для строительства метро. Ранее власти уже сообщали о работах, которые планируется начать в районе площади Революции, и даже провели некоторую подготовку – например, демонтировали качели и лавочки. Сами работы начнутся уже завтра, 14 сентября.

Перекрывать будут участки дороги на Карла Маркса, но не целиком, а небольшими кусками. Рабочие будут заходить на участки не более 100 метров на двух полосах.

Работы обещают проводить только в дневное время. Закончить бурение планируется к 24 октября.