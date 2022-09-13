Пенсионерка вырастила на своем участке дубы для аллеи в Красноярске

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске в скором времени высадят 20 дубов на аллее в Николаевке. Саженцы появятся поблизости от николаевского дуба – дерево стало известным после того, как пережило все большие стройки и снос частного сектора в районе.

Саженцы для аллеи подготовила жительница Красноярска Елена Алябьева. Женщина уже на пенсии, и решила заняться выращиванием саженцев на своем участке. Она приобрела дом в Емельяновском районе, на котором росли взрослые дубы, дававшие много желудей.

Раньше Елена передавала желуди в детсады и развивающие центры, чтобы дети могли делать из них поделки. Однако однажды женщина решила высадить их – почти все желуди в итоге проросли и превратились в полноценные саженцы.

Алябьева высаживала желуди в хаотичном порядке, так что в скором времени ее участок рисковал превратиться в дубовую рощу. Поэтому женщина решила подарить их властям Красноярска.

– Для городских озеленителей такой подарок тоже эксперимент. По правилам в городской среде можно посадить далеко не каждое дерево. Деревья в городе высаживаются только из питомников. Но для дубков сделали исключение. Специалисты будут смотреть как они приживаются и адаптируются после пересадки в непростых городских условиях, – отметили в мэрии.