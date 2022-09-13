В Красноярске в образце кваса нашли микроорганизмов в 40 раз выше нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноярске специалисты ЦСМ провели исследование кваса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для исследования закупили 10 образцов кваса, произведенного в Москве, Московской области, Новосибирске, Курске, Томской области, Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях. Напитки проверили на температуру и влажность, в которых хранились и продавались напитки. Все конкурсанты данное испытание прошли.

Практически все образцы прошли и лабораторное исследование на физико-химические и микробиологические показатели. Единственный квас, который испытание не прошел – это квас «Елисей», изготовленный на заводе «Зелен» в Зеленогорске Красноярского края.

В данном образце обнаружили превышение количества мезофильных аэробных (могут вызвать различные заболевания – от периодонтида до абсцессов) организмов в 40 раз.