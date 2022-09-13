Красноярские ученые могут получить 21 миллион рублей на научные исследования. Фото: Красноярский краевой фонд науки

Красноярские ученые могут выиграть гранты на исследование на 21 миллион рублей. Об этом сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства края.

РНФ и Краевой фонд науки разыграет два региональных конкурса на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. Ученые должны провести исследование на решение социально-экономических задач региона в рамках направлений, поддерживаемых краевыми властями.

Среди них: физико-химические технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичная медицина, образование и так далее. Подать заявку можно до 10 октября. Список документов и полный перечень приоритетных направлений по ссылке.