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Наука13 сентября 2022 9:49

Красноярские ученые могут получить 21 миллион рублей на научные исследования

Российский научный фонд и Краевой фонд науки проведу два грантовых конкурса
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярские ученые могут получить 21 миллион рублей на научные исследования. Фото: Красноярский краевой фонд науки

Красноярские ученые могут получить 21 миллион рублей на научные исследования. Фото: Красноярский краевой фонд науки

Красноярские ученые могут выиграть гранты на исследование на 21 миллион рублей. Об этом сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства края.

РНФ и Краевой фонд науки разыграет два региональных конкурса на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. Ученые должны провести исследование на решение социально-экономических задач региона в рамках направлений, поддерживаемых краевыми властями.

Среди них: физико-химические технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичная медицина, образование и так далее. Подать заявку можно до 10 октября. Список документов и полный перечень приоритетных направлений по ссылке.