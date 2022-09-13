В Красноярске на набережной за ДК 1 Мая появится самый длинный пандус в городе. Фото: городская администрация

В Красноярске на набережной за ДК 1 Мая возведут самый длинный в городе пандус. Об этом сообщают в мэрии.

Пандус соединит обновленную набережную с улице Парковой. Это будет сооружение на винтовых сваях, конструкция будет отвечать всем требованиям безопасности для проезда на инвалидных колясках. Ширина проезда – 96 см с разворотной площадкой шириной 2,5 метра.

Длинна пандуса составит 300 метров – он станет самым протяженным в Красноярске, все из-за перепада высот.