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Общество13 сентября 2022 9:19

В Красноярске не проведут КРЯКК в 2022 году

Организаторы не исключат возвращения ярмарки в следующем году
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске не проведут КРЯКК в 2022 году

В Красноярске не проведут КРЯКК в 2022 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году Красноярской ярмарки книжной культуры не будет. Об этом сообщает организаторы – Фонд Михаила Прохорова.

В пресс-службе фонда сообщают, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве, юристы не успеют провести экспертизу своей благотворительной программы.

Для подготовки к КРЯККу необходимо не меньше 10 месяцев, поэтому в текущем году его проведение невозможно даже если экспертиза пройдет успешно. При этом проведения книжной ярмарки в 2023 году не исключается.