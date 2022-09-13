В Красноярске машина скорой помощи сбила пешехода на «зебре»

Фото: ЧП Красноярске

Вечером 12 сентября в Красноярске на Высотной машина скорой помощи на пешеходном переходе сбила мужчину. В ГИБДД сообщают, что к приезду госавтоинспекторов пострадавший пешеход сам ушел с места аварии.

В итоге на водителя скорой завели административное дело за проезд на запрещающий сигнал светофора. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

В ГИБДД поясняют, что водители автомобилей с включенными проблесковыми маячками могут отступать от требований сигнала светофора, но только если это не угрожает безопасности дорожного движения. Воспользоваться приоритетом водитель «скорой» может лишь убедившись, что ему уступают дорогу.