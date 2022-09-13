Банковские заемщики снижают ставки по кредитам с помощью рефинансирования

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Так, например, по данным ВТБ, с момента перезапуска программ рефинансирования было проведено более 10 тысяч сделок по необеспеченным кредитам и ипотеке на сумму около 25 млрд рублей. Ставку по ранее оформленным кредитам наличными здесь снизили более 5,4 тысяч заемщиков почти на 6 млрд рублей. В рамках рефинансирования ипотеки банк провел свыше 4,5 тысяч сделок на сумму около 18 млрд рублей, а оставшаяся часть сделок пришлась на автокредиты.

Банки перезапусти рефинансирование «Возможность рефинансирования уже использовали свыше 10 тысяч наших заемщиков, и мы видим, что большая часть клиентов, которые ранее оформили кредиты по экстремально высоким ставкам, уже решили свои финансовые вопросы», – прокомментировал Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Наша справка:

Напомним, что рефинансировать ипотеку стало возможным в конце июня, а снизить нагрузку по потребительским кредитам - с 1 августа 2022 года.