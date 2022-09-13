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Общество13 сентября 2022 8:29

Красноярские госавтоинспекторы дважды задержали водителя за незаконную перевозку пассажиров

Ему грозит штраф и конфискация машин
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярские госавтоинспекторы дважды задержали водителя за незаконную перевозку пассажиров

Красноярские госавтоинспекторы дважды задержали водителя за незаконную перевозку пассажиров

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские дорожные полицейские дважды поймали водителя на незаконной перевозке людей. Об этом сообщают в ГИБДД.

В первый раз 50-летнего водителя микроавтобуса «Хендай» задержали 31 августа на улице Глинки в Красноярске. Он вез пассажиров Бородино без разрешительных документов. Его оштрафовали, а автомобиль поставили на специальную стоянку.

8 сентября этого же водителя поймали уже за рулем микроавтобуса «Тойота». Он вез семерых пассажиров в Зеленогорск. Им пришлось добираться до места на другом транспорте так как машину вновь изъяли.

Так, за два таких нарушения водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей и конфискация автомобилей. Полицейские так же проверят действия собственников микроавтобусов. В общей сложности с начала года дорожные полицейские выявили 118 фактов незаконной перевозки.