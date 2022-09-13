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Общество13 сентября 2022 7:01

В Красноярском крае служба занятости будет следить за выплатами через приложение

Это позволит снизить получение выплат через обман
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае служба занятости будет следить за выплатами через приложение

В Красноярском крае служба занятости будет следить за выплатами через приложение

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская служба занятости будет следить за соцвыплатами через специальный сервис. Об этом сообщает пресс-служба агентства труда и занятости края.

Приложение позволит быстро обмениваться данными с партнерами на рынке труда и межведомственное взаимодействие. Это поможет значительно снизить получение пособий путем обмана. Если такая ситуация произойдет, информация будет направлена в полицию.

Так, житель Манского района не сообщил о трудоустройстве, хотя продолжал получать пособие по безработице. Вскоре этот факт вскрылся, мужчина же вернул все незаконно полученные деньги.