В Красноярском крае служба занятости будет следить за выплатами через приложение Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская служба занятости будет следить за соцвыплатами через специальный сервис. Об этом сообщает пресс-служба агентства труда и занятости края.

Приложение позволит быстро обмениваться данными с партнерами на рынке труда и межведомственное взаимодействие. Это поможет значительно снизить получение пособий путем обмана. Если такая ситуация произойдет, информация будет направлена в полицию.

Так, житель Манского района не сообщил о трудоустройстве, хотя продолжал получать пособие по безработице. Вскоре этот факт вскрылся, мужчина же вернул все незаконно полученные деньги.