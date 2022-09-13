В Красноярске начало учебного года в детских школах искусств отметили торжественным концертом

Дети и их родители пришли на праздничный концерт. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске 17 школ искусств, в которых учится 8,5 тысяч детей. В этом году в первый класс пошли 1200 человек, теперь им предстоит осваивать музыкальную грамоту, развивать внимание, память и художественный вкус.

– Мы впервые в истории города чествовали первоклассников детских школ искусств. Все привыкли, когда ребенок идет в первый класс в общеобразовательную школу, – это событие и для ребенка, и для его семьи. Но, на наш взгляд, совершенно незаслуженно незаметным оставалось поступление ребенка в детскую школу искусств. А это действительно очень важное событие в жизни ребенка, который вместе с родителями решается на такой шаг, потому что учиться в музыкальной школе непросто. Это очень тяжелый труд и большая ответственность. Нам хочется, чтобы дети, которые приняли это решение, чувствовали, что мы уважаем их выбор, гордимся ими и будем помогать им на этом трудном пути постижения прекрасной сложной профессии, – рассказала руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова.

Напутственное слово первоклассникам сказали руководитель департамента социального развития Ирина Фоминых, исполняющий обязанности ректора Сибирского института искусств им. Д. Хворостовского Владимир Лузан, директор Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича Татьяна Ходош и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Жанна Сероус рассказала, почему отдала дочь учиться играть на виолончели в детскую школу искусств № 8: «Мой старший сын ее закончил и поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу кларнета. Выиграл золотую медаль на Дельфийских играх, самых главных соревнованиях в различных видах искусства. Мы гордимся им всей семьей. И, безусловно, Лада с детства смотрела на брата и брала с него пример».

Прославленные коллективы продемонстрировали зрителям музыкальное, вокальное и хореографическое мастерство. Для детей и их родителей сыграл Красноярский камерный оркестр под управлением Михаила Бенюмова, солировала трехкратная золотая медалистка Дельфийских игр Дарья Манза. На сцене выступили также Красноярский духовой оркестр под управлением Ильи Богова, ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г.М. Петухова под управлением И.В. Горлова и филармонический народный ансамбль «Вольница».

С праздником начала учебного года ребят поздравили выпускник детской музыкальной школы №1, лауреат городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Андрей Цветков и учащаяся детской музыкальной школы №1 Эмилия Жуковская.