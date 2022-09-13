В Красноярске на Вильского восстанавливают пешеходный мост через ручей Серебряный. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске деревянный мост на улице Вильского будет заменен на металлический. Об этом сообщает городская администрация.

Старый деревянный мост через ручей Серебряный находится между домами на Вильского, 6 и Елены Стасовой, 15. 13 сентября рабочие начали устанавливать перила и благоустраивать подходы к мосту. Еще в августе были установлены бетонные балки и обустроен проход между ними.

Пока мост для пешеходов закрыт. Работы обещают закончить до конца сентября. Переправу установили строители, которые возводили здесь дома. Но мостом активно пользовались и местные жители, в итоге его взяли в муниципальную собственность и решили восстановить.