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Происшествия13 сентября 2022 5:42

В Дивногорске ищут пропавшего 16-летнего подростка с татуировкой «memento mori»

Мальчик исчез еще 10 сентября
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Дивногорске ищут пропавшего 16-летнего подростка с татуировкой «memento mori»

В Дивногорске ищут пропавшего 16-летнего подростка с татуировкой «memento mori»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске разыскивают пропавшего 16-летнего парня Кирилла А., пропавшего 10 сентября. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Мальчик вышел из общежития ДГЭТ на Чкалова, 45 утром 10 сентября. Приметы Кирилла: 170 см, у него среднее телосложение, голубые глаза. Волосы сбриты по бокам, оставлена светлая челка. Подробнее здесь.

Особая примета – на правом предплечье татуировка «memento mori». Был одет в черную куртку, темно-синий костюм и темные кроссовки.