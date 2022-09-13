В Дивногорске ищут пропавшего 16-летнего подростка с татуировкой «memento mori» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске разыскивают пропавшего 16-летнего парня Кирилла А., пропавшего 10 сентября. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Мальчик вышел из общежития ДГЭТ на Чкалова, 45 утром 10 сентября. Приметы Кирилла: 170 см, у него среднее телосложение, голубые глаза. Волосы сбриты по бокам, оставлена светлая челка. Подробнее здесь.

Особая примета – на правом предплечье татуировка «memento mori». Был одет в черную куртку, темно-синий костюм и темные кроссовки.