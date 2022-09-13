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Происшествия13 сентября 2022 5:31

В Северном водитель сбил 21-летнюю девушку на «зебре»

Пострадавшая получила травмы средней тяжести
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Северном водитель сбил 21-летнюю девушку на «зебре». Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

В Северном водитель сбил 21-летнюю девушку на «зебре». Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

В Красноярске в районе 9 мая, 54А водитель «Тойоты Лэнд Крузер» сбил 21-летнюю девушку. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в красноярском ГИБДД.

57-летний водитель кроссовера наехал на девушку, которая шла по пешеходному переходу. Она получила травмы средней степени тяжести, красноярке назначили амбулаторное лечение.

Водителю же грозит штраф. На него составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее среднюю тяжесть здоровью.