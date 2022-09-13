СУЭК вошла в число победителей Международной премии #МыВместе

Вручение награды. Фото предоставлено компанией

СУЭК вошла в число победителей регионального этапа Международной премии #МыВместе. Высокой оценки жюри был удостоен проект «Трудовые отряды СУЭК» – он был отмечен в номинации «Лидер социальных изменений». Таким образом, Компания в очередной раз подтвердила статус признанного лидера корпоративной социальной ответственности в России.

Премия #МыВместе организуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ. Ее цель – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО, бизнеса и добровольцев.

«Трудовые отряды СУЭК» – один из самых известных корпоративных социальных проектов в России. Подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением своих городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным. С началом пандемии коронавируса трудовые отряды подключились к волонтерскому движению Всероссийской акции #МыВместе.

– Основа социальной политики нашей компании – повышение качества жизни в городах и поселках, где работают предприятия СУЭК. Ее важнейший принцип – совместная работа над созданием позитивных изменений вместе с жителями, – отметил заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев. – Мы гордимся нашими трудовыми отрядами, тем, что «отрядовцы» искренне стремятся делать лучше свою малую Родину, тем, что они созидательные, отзывчивые, трудолюбивые. Мы видим, что будущее этих городов – в надежных руках!

Проект «Трудовые отряды СУЭК» существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. В копилке проекта «Трудовые отряды СУЭК» – порядка двадцати авторитетных российских и международных общественных наград.

Реклама