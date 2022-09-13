В Красноярском крае за неделю ОРВИ заразились 19,5 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за минувшую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 19,5 тысячам человек. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

70% заболевших ОРВИ в регионе – взрослые. При этом циркуляции вирусов гриппа в Красноярском крае пока не выявлено. Продолжается и вакцинация, ее прошли 115 тысяч человек, 25 из которых – дети.

Горяев напомним, что прививку от гриппа необходимо ставить до начала «сезона гриппа».