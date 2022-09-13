В Красноярске мужчина украл с предприятия 26 лошадей

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Курагинском районе Красноярского края полицейские раскрыли кражу 26 лошадей. Об этом сообщает МВД по региону.

Лошади начали пропадать с конюшни предприятия в селе Маринино в июне 2020 года. За этот период исчезли 13 меринов, 11 кобыл и 2 жеребенка. Оказалось, что к этому причастен 42-летний конюх. Он воровал лошадей до марта 2021 года.

Животных он перевозил в другой регион, где продавал. На вырученные деньги мужчина купил себе рысистую кобылу – ее изъяли полицейские. Сумма ущерба же составила более 560 тысяч рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Он находится под подпиской о невыезде.