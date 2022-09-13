В Красноярске до 4 октября ради строительства метро перекрыли улицу Молокова. Фото: Яндекс.Карты/gornovosti.ru

В Красноярске ради строительства метро перекрыли улицу Молокова на участке от Шахтеров до Батурина. Как сообщают Gornovosti, здесь будут бурить специальные скважины для строительства метротрама.

По четной стороне перекрыта крайняя правая полоса от дома № 56/1кБ (ТРЦ «Оптима») до дома № 72/2. По нечетной – крайняя правая полоса от дома № 39 до дома № 17. Работы будут идти каждый день, но поэтапно - с 08:00 до 20:00 часов на участках не более 70 метров.