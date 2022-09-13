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Спорт13 сентября 2022 1:49

Красноярский гонщик не вошел в число лучших на этапе Российской дрифт-серии

Поражение назвали сенсационным
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярский гонщик не вошел в число лучших на этапе Российской дрифт-серии. Фото: vdrifte.ru

Красноярский гонщик не вошел в число лучших на этапе Российской дрифт-серии. Фото: vdrifte.ru

Гонщик Георгий Чивчян проиграл на очередном этапе Российской дрифт-серии в Москве. Красноярцу не удалось пробиться в топ-16.

Выступить лучше Чивчяну помешал контакт с другим гонщиком – Андреем Астаповым. Выиграл же этап Роман Тиводар, второе место занял другой красноярский гонщик Аркадий Цареградцев.

Несмотря на обидный проигрыш Георгий Чивчян по итогам шести этапов делит первое место в общем зачете с Дамиром Идиятулиным. Победителя сезона определит финальный этап в Сочи, который пройдет в октябре.