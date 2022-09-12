Подростки выиграли 175 тысяч в киберспортивном турнире в Красноярске

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске определился победитель кубка главы города Красноярска по киберспорту. Победу одержал коллектив Nolmprove – ребята собрались в команду из Абакана, Омска, Калининграда и Тюмени. Этот турнир стал первым разом, когда они увиделись вживую: раньше все их общение проходило только онлайн.

Ребята рассказали, что вместе играют в Dota 2 (по этой дисциплине и проходил турнир) уже более пяти лет. Финал соревнований проходил в формате LAN-турнира – то есть обе команды в финале играли очно, на одной площадке, непосредственно на глазах у зрителей.

Nolmprove за первое место получила кубок главы Красноярска, а также призовые – 175 тысяч рублей. Второе место досталось коллективу Team Koala, третье оказалось за QUAZAR.