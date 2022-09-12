В Абакане подросток на байке протаранил «Крузер» и получил по лицу от водителя

Фото: "ЧП Красноярск"

В Абакане подросток на байке на полном ходу влетел в «Ленд Крузер». Неясно, что стало причиной аварии и в каком состоянии был сам подросток, но внедорожник в этот момент стоял вместе с потоком машин на светофоре. От удара дверь багажника «Тойоты» оказалась серьезно помята, а стекло парень выбил своей головой.

Свое отношение к выходке подростка водитель выразил достаточно внятно: он вышел из авто и ударил малолетнего лихача по лицу. После этого к нему на помощь подоспели прохожие.

Сообщается, что в аварии пострадал сам водитель байка – 17-летний подросток. Он находится в больнице на обследовании. У владельца «Крузера», похоже, пострадали только нервы и кошелек – вряд ли байк подростка был застрахован.