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Происшествия12 сентября 2022 14:51

В Абакане подросток на байке протаранил «Крузер» и получил по лицу от водителя

Сейчас мальчик в больнице, но скорее всего из-за травм от аварии, а не после удара по лицу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Абакане подросток на байке на полном ходу влетел в «Ленд Крузер». Неясно, что стало причиной аварии и в каком состоянии был сам подросток, но внедорожник в этот момент стоял вместе с потоком машин на светофоре. От удара дверь багажника «Тойоты» оказалась серьезно помята, а стекло парень выбил своей головой.

Свое отношение к выходке подростка водитель выразил достаточно внятно: он вышел из авто и ударил малолетнего лихача по лицу. После этого к нему на помощь подоспели прохожие.

Сообщается, что в аварии пострадал сам водитель байка – 17-летний подросток. Он находится в больнице на обследовании. У владельца «Крузера», похоже, пострадали только нервы и кошелек – вряд ли байк подростка был застрахован.