В Туве больного с острым аппендицитом эвакуировали вертолетом из тайги

Фото: МЧС России

В Республике Тыва спасатели эвакуировали пациента из тайги на вертолете. У мужчины внезапно воспалился аппендикс, когда он находился в глуши и вдали от цивилизации. На помощь ему выслали Ми-8 Санавиации, рассказали в российском МЧС.

В районе, где находился мужчина, не нашлось подходящей посадочной площадки. Вертолету пришлось зависнуть в воздухе, а пациента подняли в судно на носилках, закрепленных к тросу.

– Спасатели спустились на специальных устройствах, уложили мужчину в специальную носилку и зафиксировали его двумя степенями страховки. Спасательная операция прошла успешно, заняв не более сорока минут, – резюмировали в МЧС.