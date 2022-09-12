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Звезды12 сентября 2022 12:20

Красноярский оркестр получил контрабас 19 века

К его покупке привлекли именитого российского контрабасиста
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Красноярский камерный оркестр получил в свое распоряжение контрабас, изготовленный в XIX веке. Инструмент создал неизвестный мастер в немецком городе Дрезден. Чтобы купить его, оркестр привлек одного из лучших контрабасистов России, преподавателя Московской консерватории Григория Кротенко.

– Музыкант принял участие в 2-х концертах юбилейного XX фестиваля «Азия-Сибирь-Европа», в том числе сольно исполнил одно из сочинений на приобретенном контрабасе, – отметили в красноярской мэрии.

В итоге Кротенко высоко оценил инструмент: он заявил, что контрабас максимально соответствует всем требованиям и подходит для сольных выступлений. А покупку контрабаса в итоге оплатили по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Красноярске».