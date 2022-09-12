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12 сентября 2022 11:05

В Красноярске после дня рождения мертвыми найдены 16-летняя и 17-летняя девушки

Еще одна 16-летняя девушка в больнице с признаками отравления
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в одной из квартир на улице Воронова 10 сентября были найдены тела двух юных девушек 16 и 17 лет. Информацию об этом «КП-Красноярск» подтвердили в Следственном комитете. Еще одна 16-летняя девушка с признаками отравления была доставлена в больницу. Известно, что все они собрались, чтобы отметить день рождения одной из них.

Как пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия Юлия Арбузова, было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Из собственного источника «КП-Красноярск» стало известно, что причиной смерти девушек могла стать передозировка искусственным аналогом героина. В СК сообщают, что точная причина будет установлена после получения заключения экспертов. Расследование продолжается.