Жительница Железногорска стала «Королевой жизнелюбия» в конкурсе красоты

Фото: предоставлено Ириной Корж/gornovosti.ru

Жительница Железногорска Ирина Корж приняла участие в конкурсе красоты и таланта «Рожденная побеждать», организованном для девушек с ограниченными возможностями. Об этом сообщают Gornovosti.

Конкурс проходил в Челябинске. Представительница Красноярского края выиграла титул «Королева жизнелюбия». Корону победительницы ей вручала лично замминистра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова.

Девушки участвовали в различных мероприятиях в течение 10 дней. Они участвовали в мастер-классах, снимались в клипах и участвовали в фотосессиях.

После конкурса Ирина рассказала журналистам, что у нее появилась новая идея, которую она хочет воплотить в жизнь, а организаторы готовы ее поддержать. Подробности она обещала рассказать позднее.