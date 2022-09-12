В Красноярском крае выделили 123 миллиона рублей для модернизации системы оповещении

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В Красноярском крае выделили 123 миллиона рублей, чтобы модернизировать системы оповещения жителей. Как сообщает правительство, устаревшие системы будут заменены на современные в 36 районах региона, там будут установлены 77 современных точек звукового оповещения, позволяющих транслировать звук и речевые сообщения, также создадут автоматизированные рабочие места операторов.

Как отмечает заместитель председателя правительства края Сергей Козупица, такие работы уже проведены в части северных и южных районов. Сейчас работы ведутся в центральных районах. После масштабной модернизации более 800 000 человек в Красноярском крае смогут получать информацию о порядке действий, в случае возникновения ЧС с использованием современных технологий.