В Красноярском крае на трассе водитель ВАЗ устроил аварию с двумя большегрузами

Фото: ГИБДД

В Боготольском районе водитель ВАЗ на 612 км дороги Р-255 «Сибирь» устроил аварию с грузовиком и фурой. Как сообщили в ГИБДД, все участники живы, автолюбитель на ВАЗ-2117 был доставлен в больницу.

Все случилось 12 сентября. На нерегулируемом перекрёстке водитель на ВАЗ не предоставил преимущество в движении грузовику «Вольво», который двигался со стороны Красноярскаю. Произошло столкновение, «Вольво» вынесло на встречку, где он врезался в фуру «Вольво».

Сейчас движение в этом месте затруднено, проезд осуществляется по одной полосе. Водители большегрузов не пострадали. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.