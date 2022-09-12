В Красноярском крае 11 сентября завершились 45 избирательных кампаний

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае 11 сентября завершились сразу 45 избирательных кампаний. Как рассказал первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале, явным лидером стала партия «Единая Россия», получившая 224 из 279 мандатов.

Второе место заняла партия КПРФ – их депутаты выиграли 16 мандатов. На третьем месте расположилась «Справедливая Россия – за правду» - с результатом 11 мандатов. ЛДПР получила 10, партия «Зеленые» - 2, «Новые люди» и «Яблоко» по одному мандату, а самовыдвиженцы – 14.