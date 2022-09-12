Банки фиксируют рост спроса на ипотеку на вторичном рынке

Это подтверждает и региональная статистика: жители Красноярского края и Республики Хакасия за восемь месяцев оформили в ВТБ более 3,3 тысяч жилищных кредитов на 11,3 млрд рублей. В банке отмечают, что выдачи ипотеки растут четвертый месяц подряд, а объем продаж в августе вырос на 30% по сравнению с июлем.

Как отметили аналитики, в августе порядка 60% ипотечных кредитов в регионе на более чем 1 млрд рублей пришлись на стандартные предложения банка, еще 716 млн рублей составили кредиты, выданные по льготным госпрограммам. Таким образом, уровень спроса на вторичное жилье вернулся к значениям начала года, что говорит о восстановлении интереса к этой категории недвижимости.

В целом, по итогам восьми месяцев доля льготных программ в общем объеме выдач финансовой структуры в Красноярском крае и Хакасии составляет 47%. С начала года свыше 2,6 млрд рублей жители этих регионов получили в рамках ипотеки с господдержкой, еще 2,8 млрд рублей выдано по программе «семейной ипотеки».

«Ипотека набирает обороты, выдачи растут уже четвертый месяц. Этому способствовало очередное снижение ставок по базовым программам, которое произошло в июле. Мы отмечаем, что ставки по ипотеке вернулись к уровню начала года и это позволяет жителям Красноярского края и Хакасии планировать улучшение жилищных условий», - прокомментировала Наталья Табаринцева, управляющий РОО «Красноярский» банка ВТБ.