В Красноярске впервые прошел масштабный финал Кубка главы города по киберспорту

Команда-победитель с главным трофеем - Кубком в виде самого дорогого предмета в DOTA2 Топора Фрактоса. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В минувшие выходные в Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина состоялся финал Кубка главы города Красноярска по киберспорту.

Напомним, соревнования стартовали еще 14 мая. Все лето киберспортсмены со все России играли в DOTA2 онлайн в отборочных сессиях – всего около 130 тысяч человек. Финал Кубка прошел в формате LAN - финалисты соревновались на Кубок на специально оборудованных площадках во Дворце спорта им. И. Ярыгина. Участие в Кубке приняли команды из 112 городов страны от Калининграда до Владивостока. В финале встретились 8 сильнейших из Калининграда, Тюмени, Санкт-Петербурга, Волхова, Рязани, Усть-Илимска, Ельца, Липецка, Нижнего Новгорода, Омска, Иркутска, Барнаула, Брянска, Новосибирска, Братска, Абакана и Владивостока.

– Россия – одна из тех стран, кто признал киберспорт официальным видом спорта. Сейчас в компьютерные игры играют более 5 миллионов человек в нашей стране. И это не просто игрушка. Чтобы выиграть, необходимо обладать логическим мышлением, уметь просчитывать ходы, выбирать тактику, анализировать ошибки, уметь работать в команде. Именно эти качества сегодня показали победители, – отметил руководитель главного управления по физической культуре и спорту Валерий Черноусов.

В напряженной борьбе победу в Кубке одержала сборная команда Nolmprove из Тюмени, Калининграда, Абакана и Омска.

Награды вручал исполняющий обязанности главы города Красноярска Владислав Логинов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Капитан Nolmprove Эрнест Найбауэр рассказал, что опыт общения у команды большой, но очно встретились впервые.

– Мы играем в DOTA2 более 5 лет, но знакомы были только заочно, через онлайн. Красноярск дал нам возможность познакомиться лично. Посмотрели на команды, проанализировали их тактику и выбрали свою – победную. Пришлось сыграть 8 игр, из которых 6 подряд. Устали невероятно, – признался Эрнест Найбауэр.

Призовой фонд соревнований составил полмиллиона рублей. Главный трофей – Кубок в виде самого дорогого предмета в DOTA2 Топора Фрактоса – команде вручил исполняющий обязанности главы города Красноярска Владислав Логинов.