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Происшествия12 сентября 2022 9:07

В Красноярске водитель на КАМАЗе сбил 73-летнюю женщину и сбежал

Сотрудники ГИБДД его оперативно отыскали и вернули на место ДТП
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства серьезного ДТП: водитель на КАМАЗе сбил 73-летнюю женщину, а затем сбежал с места аварии. Как сообщили в ведомстве, женщина серьезно пострадала и была госпитализирована.

ДТП произошло 12 сентября на 2-Хабаровской. Водитель сбил женщину и, как ни в чем не бывало, продолжил движение. Женщину же, судя по видео, протащило несколько метров под машиной. Очевидцы, заметившие случившееся, немедленно вызвали скорую женщине. Её забрали в больницу с сильными повреждениями.

Госавтоинспекторы оперативно отыскали водителя и вернули на место ДТП. Выяснение обстоятельств продолжается.