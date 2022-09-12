В Красноярске водитель на КАМАЗе сбил 73-летнюю женщину и сбежал

Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства серьезного ДТП: водитель на КАМАЗе сбил 73-летнюю женщину, а затем сбежал с места аварии. Как сообщили в ведомстве, женщина серьезно пострадала и была госпитализирована.

ДТП произошло 12 сентября на 2-Хабаровской. Водитель сбил женщину и, как ни в чем не бывало, продолжил движение. Женщину же, судя по видео, протащило несколько метров под машиной. Очевидцы, заметившие случившееся, немедленно вызвали скорую женщине. Её забрали в больницу с сильными повреждениями.

Госавтоинспекторы оперативно отыскали водителя и вернули на место ДТП. Выяснение обстоятельств продолжается.